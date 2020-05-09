9 мая врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев по видеосвязи пообщался с труженицей тыла, участницей строительства Сурского оборонительного рубежа Еленой Захаровой. Когда началась война, ей было 17 лет. Осенью 1941 года вместе со стариками и женщинами ее отправили рыть окопы и траншеи вдоль реки Сура.

«Трудностей было немало. Как-то раз у меня лапти развалились, а было сыро и холодно. Нога моя так замерзла, что онемела. Пыталась ее массировать, но толку нет, все равно ступать больно. Еле отошла в сторонку. Сижу, плачу, не знаю, что делать дальше. Это увидели другие, успокоили и отправили домой. «Не горюй, все будет хорошо», – говорили они. Так друг друга и подбадривали», – рассказала Елена Захарова.

Олег Николаев поздравил труженицу тыла с Днем Победы, поблагодарил ее за подвиг и отметил, что об этой героической странице в истории Чувашии нельзя забывать.

«Нужно установить людей поименно: кто там работал, кто погиб, кто заболел. Судьбу их установить и, конечно же, провести необходимые научные исследования, установить соответствующие мемориальные стелы или иные объекты, которые бы давали понять, где и какие сооружения были», — отметил Олег Николаев. И после разговора с труженицей тыла подписал указ об объявлении 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

На видеосвязь с руководителем региона также вышел главный редактор информационного агентства REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров. Он отметил, что, к сожалению, в России о тыловом подвиге чувашского народа известно мало. Модест Колеров признался, что сам узнал о Сурском рубеже чуть более десяти лет назад во время одной из поездок в Чебоксары. После этого известный историк дал себе слово, что об этом подвиге должна знать вся страна. Так родился проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии».

«Это общенациональный подвиг, который совершили женщины и девушки Чувашии. Это страшный подвиг. Поскольку нужда в Сурском оборонительном рубеже могла возникнуть только в результате катастрофы – оставлении нашими войсками Москвы, падении Москвы перед врагом. Сурский рубеж, поскольку это рубеж на центральном направлении фашистского удара против нашей страны, – это символ и центр памяти. И в центре этого памятника стоит Чувашская Республика и чувашский народ. Это чудо, что мы сегодня вновь обретаем этот важный объект памяти», – сказал главный редактор информационного агентства.

Олег Николаев поблагодарил ИА REGNUM за проводимую информационную работу и наградил Модеста Колерова медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» за вклад в увековечивание памяти о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей.