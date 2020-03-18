17 марта Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с руководством АО «Россельхозбанк». Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса «Новочебоксарский» в д.Кодеркасы.

Как отметила первый заместитель Председателя Правления банка Ирина Жачкина, строительство ультрасовременного тепличного комплекса «Новочебоксарский» – это стратегически важный шаг. Агрокластеры такого технологического уровня демонстрируют, как развивается отечественный агропромышленный комплекс, и Россельхозбанк приветствует развитие тепличного овощеводства.

Напомним, первая очередь тепличного комплекса на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района была введена в строй осенью 2019 года. Начало эксплуатации второй очереди ожидается в конце 2020 года. Общая площадь теплиц достигнет 22 га, численность занятых специалистов – 450. На предприятии планируется выращивать порядка 20 тысяч тонн урожая в год (томаты, огурцы и другие овощи). Благодаря технологии досвечивания, сверхточному контролю климата и популяции насекомых ожидается на начальном этапе получать с каждого квадратного метра более 70 кг томатов и около 120 кг огурцов.

18.03.2020

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