В День российского предпринимательства Олег Николаев провел совещание по работе центра «Мой бизнес». Напомним, он создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и открылся в республике 20 марта текущего года. Главная задача центра – в режиме «одного окна» оказать весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что в ближайшее время планирует объединить все структуры развития и поддержки бизнеса на одной платформе. Ею как раз и станет «Мой бизнес».

«Сама функция бизнес-планирования в зависимости от масштабности проекта должна распределяться по разным каналам и институтам поддержки. Эти моменты мы должны систематизировать в рамках создания единой системы институтов развития Чувашской Республики», — отметил Олег Николаев.

Также он поручил руководителям республиканских структур развития бизнеса сделать их меры поддержки доступными и для самозанятых. Напомним, законопроект о введении налога на профессиональную деятельность принят сегодня Госсоветом республики.

27.05.2020

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