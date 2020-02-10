10 февраля на еженедельной планерке врио Главы Чувашии Олега Николаева и.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов доложил о ходе приема электронных заявлений для зачисления детей в общеобразовательные учреждения Чувашской Республики.

По предварительным данным, в 2020 году в республике в первый раз за парты сядут более 17 000 учеников, в том числе в Чебоксарах – 7700 первоклассников.

Прием документов ведется во всех муниципалитетах, либо в электронном виде через общедоступный портал в сети «Интернет», либо непосредственно в самих школах через оператора. Причем независимо от способа подачи документов в системе формируется единая электронная очередь в каждое учебное заведение в соответствии со временем подачи заявления.

Во всех муниципалитетах республики прием заявлений будет продолжаться до 30 июня в соответствии с территориальным закреплением, а с 1 июля – на свободные места без учета территориального закрепления.

Одна из проблем, которая остро стоит перед некоторыми чебоксарскими школами – количество поданных заявок превышает количество мест в учебном заведении. Количество заявок растет из-за того, что некоторые родители для определения своих детей в нужное учебное заведение оформляют фиктивную прописку.

Врио Главы Чувашии попросил соответствующие органы разобраться в этом вопросе. «Необходимо усилить контроль за реализацией таких схем, по которым люди, используя фиктивные прописки, занимают места в образовательных учреждениях. Нельзя допустить ситуации, при которой были бы ущемлены права людей, действительно проживающих в своих микрорайонах», — сказал Олег Николаев.

10.02.2020

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