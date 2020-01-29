Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым, назначенным Указом Президента временно исполняющим обязанности Главы Чувашии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Текст Указа:

На основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

2. Назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

29.01.2020

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