Врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе пресс-конференции рассказал, что его любимые национальные блюда — шартан и какай-шурпи, но он также пошутил, отметив, что очень любит готовить и кушать картошку в мундире. Вопрос о кулинарных пристрастиях руководителю региона задала главный редактор газеты «Тăван Ен» Виктория Вышинская.

Также, говоря о свободном времени, Олег Алексеевич сообщил, что очень любит работать на дачном участке, времяпрепровождением на котором назвал отдыхом от основной работы.

20.05.2020

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