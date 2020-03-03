Врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе совместного заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики. проинформировал о своих инициативах по введению новых форм поддержки для развития важнейшей отрасли – сельского хозяйства.

Первое, это запуск с 2020 года программы государственной поддержки строительства ферм мощностью от 200 голов. По действующим федеральным правилам возмещаются 25% затрат по строительству ферм мощностью от 400 скотомест. Но в условиях плотности размещения населенных пунктов в республике, с учетом санитарных норм не всегда возможно разместить подобные фермы. Поэтому инициирована программа государственной поддержки строительства ферм малой мощностью по компенсации до 15% понесенных затрат при строительстве.

Кроме того, отраслевому министерству поручено разработать порядок возмещения до 30 %затрат по строительству комбикормовых заводов, как важных составляющих эффективного скотоводческого хозяйства.

Ряд инициатив Олег Николаев озвучил и в направлении агролизинга. В частности он предложил увеличить форму поддержки при приобретении оборудования за счет федеральной и республиканской форм поддержки до 40 %, а также предусмотреть субсидирования из республиканского бюджета приобретение специальной техники и оборудования для переработки картофеля.

«В ближайшее время такую программу планируем запустить», — заявил он.

3.03.2020

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