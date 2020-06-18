17 июня врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел совещание по вопросу текущего состояния, проблем и перспектив развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики. Встреча с аграриями состоялась в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.

Обсуждалась стратегия развития отрасли в контексте Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, презентация которой состоится 24 июня на заседании Высшего экономического совета.

По словам генерального директора ЗАО «Международный центр развития регионов» Игоря Меламеда, раздел, касающийся АПК, является самым крупным в пятилетней программе.

«Раздел АПК в программе содержит 163 проекта. Общий объем инвестиций в 2020-2025 годах – более 20 млрд рублей. Проекты разного масштаба предусматривается реализовать во всех муниципальных районах республики. Будет создано к 2025 году более 5,5 тысяч новых рабочих мест со средней заработной платой не ниже 29 тысяч рублей», – сказал Игорь Меламед. Он добавил, что дополнительный вклад в ВРП от этих проектов, включая пищепром, превысит в 2025 году 5,9 млрд рублей.

Гендиректор МЦРР также отметил, что одной из ключевых проблем развития отрасли является старение населения села и предложил создать проектный офис «Сельская молодежь», который займется вопросами повышения качества жизни в сельской местности.

На совещании с аграриями был рассмотрен широкий спектр вопросов – от введения в оборот сельхозземель до продвижения товаров местного производства.

«Надо подумать о некой межведомственной комиссии или совете, который занимался бы более системной работой по организации защиты и представления интересов хозяйствующих субъектов, предпринимательской деятельности и активизации инвестиционного процесса. Это касается и стационарной торговли, и реализации проектов. Это касается и представления нашей продукции на полках торговых сетей и ее дальнейшего продвижения», – сказал он.

Олег Николаев также рекомендовал аграриям заняться глубокой переработкой выращенного сырья.

«Мировая конъюнктура ведет к тому, что отрасль сельского хозяйства, особенно производящая продукцию здорового питания, экологически чистой продукции по современным технологиям, все больше находит место на рынке. Для Чувашии эти факторы имеют важное значение, но у нас пока обрабатывающая составляющая АПК, мягко говоря, оставляет желать лучшего, поскольку достаточно много продукции вывозится на экспорт в сырьевом формате», – отметил руководитель региона.

Его поддержал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков. «Чувашия должна иметь несколько брендов, и один из них – экологически чистая продукция, о которой должна знать вся страна. Этот бренд мы должны вместе сформировать», – заметил парламентарий.

В рамках мероприятия также состоялась презентация лучших хозяйств Чувашской Республики «Клуб «Агро-100».