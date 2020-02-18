Олег Николаев дал интервью телеканалу «Россия 24»

18 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

18 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев ответил на вопросы федерального телеканала «Россия 24».

В ходе общения с ведущей Верой Красовой Олег Николаев рассказал о принципах формирования нового Правительства республики, ключевых и первостепенных задачах, которые он обозначил перед органами исполнительной власти региона, и подходах к их решению.

В беседе также затронуты проблемы демографии в городе и сельской местности, в отраслях здравоохранения и ЖКХ.

18.02.2020

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