17 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев находится в командировке в Москве, где проведет ряд деловых встреч в Правительстве Российской Федерации.

В частности, он планирует обсудить пути решения восстановления прав обманутых дольщиков.

В настоящее время в Чувашии насчитывается 12 недостроенных домов, признанных проблемными.

Олег Николаев намерен наметить перед правительством республики варианты решения проблемы.

Отметим, что тема обманутых дольщиков обсуждалась на недавнем совещании врио Главы Чувашии с руководителями организаций, подведомственных Минстрою республики.

Руководитель региона тогда раскритиковал работу Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Чувашской Республике за выжидательную позицию и поручил представить план конкретных действий по каждому проблемному объекту жилищного строительства.