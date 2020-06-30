30 июня врио главы Чувашии Олег Николаев провел оперативное совещание, на котором обсудил с членами правительства республики возможные пути удержания тарифов на вывоз мусора на прежнем уровне.

Напомним, рост платы за услуги по обращению с ТКО на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года был заложен в конце прошлого года прежним составом правительства Чувашии.

«Изменение цен было заложено решением прошлого Кабинета Министров Чувашской Республики, когда было принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на те цифры, которые мы сегодня видим – 20,8%, – сообщил журналистам Олег Николаев. – На мой взгляд, такое повышение тарифов в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей, в том числе в связи с коронавирусной инфекцией, не допустимо».

В настоящее время чувашское правительство приступило к переговорам с региональным оператором ООО «МВК «Экоцентр».

«Я убежден, что в ближайшие один-два дня мы соответствующее юридическое решение найдем, и люди будут платить ту же цену, что платили до этого», – заключил руководитель региона.

Он также добавил, что сейчас прорабатываются вопросы снижения тарифной составляющей платежей за вывоз мусора за счет его раздельного сбора и последующей переработки.

Отметим, что на сегодняшний день расчетный размер платы за услуги по обращению с ТКО составляет для городского населения 63,15 рублей, сельского населения – 47,56 рублей с человека в месяц. С 1 июля в России должна произойти ежегодная индексация коммунальных тарифов.