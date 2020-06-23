23 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с секретарем Генерального совета Партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Секретарь Генсовета партии выразил уверенность, что под руководством Олега Николаева удастся сделать многое в развитии региона. «Планка поставлена высокая. Уверен, под Вашим руководством не только эту планку удастся сохранить», — сказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что «Единая Россия» реализует ряд партийных проектов. Это, в частности, ремонты сельских домов культуры. Кроме того, по партпроекту «Новая школа» строят новые образовательные учреждения — появляются дополнительные места в школах и детских садах. Реализуется программа по формированию комфортной городской среды.

«Очень важно, чтобы мы занимались этим вместе — без оглядки на политические моменты, политическую окраску. «Единая Россия» к такой работе готова и открыта для взаимодействия. Хочется Вас поблагодарить за поддержку инициатив наших коллег, которые работают здесь», — добавил секретарь Андрей Турчак.

Олег Николаев, в свою очередь, выразил готовность к конструктивному сотрудничеству на благо жителей Чувашии.

23.06.2020

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