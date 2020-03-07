6 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николаем Маловым.

Стороны обсудили возможность проведения в столице Чувашии форума органов местного и общественного самоуправления Приволжского федерального округа. Данное мероприятие проходит под эгидой Общероссийского Конгресса муниципальных образований. В нём принимают участие представители Советов муниципальных образований, главы муниципалитетов, председатели и активисты ТОС из разных регионов.

«У нашей республики имеется положительный опыт таких форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, как территориальное общественное самоуправление и институт сельских старост. Успешно реализуются проекты, основанные на местных инициативах и направленные на развитие социальной инфраструктуры сельских населённых пунктов. Обмен лучшими практиками регионов, в том числе по инициативному бюджетированию, безусловно, будет полезен для более эффективной работы органов местного самоуправления», — отметил Николай Малов.

В ходе встречи руководитель региона и парламентарий также обсудили вопрос создания мемориального комплекса на месте массового захоронения жертв политических репрессий в посёлке Первомайский Алатырского района и включения его в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

В декабре прошлого года по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Владимиром Путиным были даны поручения по созданию единой базы данных жертв политических репрессий и внесению изменений в федеральное законодательство по выявлению и сохранению мест массовых захоронений.

Договорились о регулярных совместных встречах с депутатами, представляющими Чувашию в Государственной Думе Российской Федерации, и дальнейшей консолидированной деятельности в интересах жителей республики.

7.03.2020

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