11 февраля в Доме Правительства врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов провели рабочую встречу.

Стороны обсудили механизмы наращивания промышленного потенциала Чувашии, варианты взаимодействия в решении задач социально-экономического развития региона.

Отметим, в рамках визита в Чувашию заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов посетил ООО «Хевел», ПАО «Химпром», АО «ЧЭАЗ» и АО «ЭЛАРА». «Еще раз для себя подчеркнул те компетенции, которыми республика может гордиться. Это и профессиональные кадры, и большой опыт работы в наукоемких отраслях, например электротехнике», – подчеркнул он.

«Вы сегодня посетили заводы с большой историей, большими традициями, с многотысячными трудовыми коллективами, где образовались целые трудовые династии. Задачей властей республики в этом направлении вижу тесное взаимодействие с предприятиями для успешного решения стоящих перед ними производственных задач. Для этого мы будем разрабатывать индивидуальные планы совместных действий. В этом отношении ваш визит – еще одна возможность для нас показать потенциал, предложить проекты, реализация которых будет иметь важное значение для целых отраслей промышленности», – отметил Олег Николаев.

11.02.2020

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