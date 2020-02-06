6 февраля в Доме Правительства состоялась встреча врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с активом регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике.

В мероприятии также участвовали и.о. министра финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков, врио Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Николай Каргин.

Обсуждались темы, связанные с повышением эффективности использования бюджетных средств, борьбой с коррупцией и расточительством, обеспечением прозрачности закупок, а также вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Олег Николаев особо подчеркнул значимость работы активистов ОНФ в части контроля за исполнением указов и поручений главы государства. Он отметил, что намерен совместно с общественниками добиваться решения проблем, волнующих жителей республики. По его словам, необходимо продолжить работу по обнаружению и ликвидации незаконных мусорных свалок, контролю за качеством строительства и ремонта дорог и так далее. Широкий общественный контроль требуется при реализации всех национальных проектов.

Врио Главы республики также предложил «фронтовикам» подключиться к контролю за реализацией программы по переселению из аварийного жилья.

«Появляется другая программа, не менее масштабная. Возможно, она будет расширена. Сам аварийный жилой фонд, к сожалению, ещё составляет значительную долю. Есть факты ущемления прав наших граждан в части невключения отдельных домов в эту программу. Это тоже вопросы вашего поля зрения. Мы должны находить совместные решения для того, чтобы люди не остались за гранью появившихся возможностей», – отметил Олег Николаев.

Активисты ОНФ рассказали о наиболее резонансных и актуальных вопросах, которыми занимались в течение 2019 года и которые, на их взгляд, требуют личного внимания руководителя региона. В их числе – проблемы здравоохранения, вопросы культуры, образования, дорожно-строительной отрасли, формирования комфортной городской среды, строительства социальных объектов.

Региональное отделение ОНФ в Чувашии представит руководителю региона общественные предложения, направленные на повышение качества жизни населения.

В рамках встречи также была достигнута договоренность о проведении подобных встреч на регулярной основе.

6.02.2020

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