3 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев впервые провел еженедельное совещание в Доме Правительства, в ходе которого были обсуждены итоги призыва граждан на военную службу в октябре – декабре 2019 года.

Как проинформировала и.о. министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева, доведенный штабом Министерства обороны Центрального военного округа план осеннего призыва выполнен в полном объеме. Всего на призывные комиссии вызывалось 5150 человек. В войска отправились 1056 призывников из Чувашии.

Отправка граждан, призванных на военную службу осенью, проводилась с временного республиканского сборного пункта в г. Чебоксары, организованного в здании бывшей кадетской школы. В этом году на его же базе планируется провести и весенний призыв.

Другими особенностями призывной компании Наталья Тимофеева назвала рост количества контрактников и рост числа уклонистов – лиц, которых сотрудники военкомата не смогли найти по месту регистрации или фактического проживания.

В этой связи задание на призыв осенью в полном объеме впервые не было выполнено в городах Чебоксары и Канаш, а также в Красноармейском, Козловском, Вурнарском и Янтиковском районах.

В то же время одиннадцать муниципальных образований Чувашской Республики план по призыву перевыполнили. Это город Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Аликовский, Батыревский, Ибресинский, Канашский, Урмарский, Шемуршинский, Комсомольский, Шумерлинский районы. «План по республике выполнен благодаря этим муниципалитетам», – заметила и.о. министра.

Военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин в дополнение к сказанному сообщил, что по итогам деятельности военных комиссариатов в 2019 году Чувашская Республика занимает 4 место среди 29 субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный военный округ.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев взял на личный контроль вопрос строительства нового здания призывного пункта в городе Канаше, заметив, что его надо оперативно отрабатывать с Минобороны России.

3.02.2020

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