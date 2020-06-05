Олег Николаев взял на контроль подготовку к летней детской оздоровительной кампании

5 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев
Принимать детей в детские лагеря республики, как ожидается, должны с 1 июля. Как отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев, окончательная дата старта оздоровительной компании будет зависеть от ситуации с коронавирусом, но подготовиться лагерям необходимо уже сегодня. Главная задача – учесть рекомендации, предложенные Роспотребнадзором. Среди них —заполняемость лагерей не более чем наполовину от максимальной численности, ограничения по проведению массовых мероприятий, ограничения на выезд персонала из лагеря на время проведения смен, специальное материально-техническое обеспечение.

Последний вопрос стал самым обсуждаемым среди руководителей оздоровительных лагерей, причем независимо от формы собственности. Например, оздоровительный лагерь «Солнышко» принять детей готов был уже сегодня. Однако, чтобы учесть дополнительные рекомендации Роспотребнадзора в рамках ситуации с коронавирусом, на оснащение учреждения надо найти еще более миллиона рублей. За помощью обратились к правительству республики. «Радует, что учреждения достаточно неплохо готовы к новому сезону. С учетом ситуации с коронавирусом, правительство подготовило предложения о дополнительной финансовой поддержке детских оздоровительных лагерей с тем, чтобы они смогли обеспечить необходимые условия для безопасного пребывания детей. Соответствующие механизмы проработаем в ближайшее время. Ситуацию буду держать на личном контроле«, — отметил Олег Николаев.

Напомним, что Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ рекомендовали начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля при условии «благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки» в регионах. В этом случае в Чувашии могут начать работу 15 организаций отдыха детей и их оздоровления.

5.06.2020

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