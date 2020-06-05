Последний вопрос стал самым обсуждаемым среди руководителей оздоровительных лагерей, причем независимо от формы собственности. Например, оздоровительный лагерь «Солнышко» принять детей готов был уже сегодня. Однако, чтобы учесть дополнительные рекомендации Роспотребнадзора в рамках ситуации с коронавирусом, на оснащение учреждения надо найти еще более миллиона рублей. За помощью обратились к правительству республики. «Радует, что учреждения достаточно неплохо готовы к новому сезону. С учетом ситуации с коронавирусом, правительство подготовило предложения о дополнительной финансовой поддержке детских оздоровительных лагерей с тем, чтобы они смогли обеспечить необходимые условия для безопасного пребывания детей. Соответствующие механизмы проработаем в ближайшее время. Ситуацию буду держать на личном контроле«, — отметил Олег Николаев.

Напомним, что Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ рекомендовали начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля при условии «благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки» в регионах. В этом случае в Чувашии могут начать работу 15 организаций отдыха детей и их оздоровления.

5.06.2020

www.tavanen.ru