3 февраля на еженедельной планерке врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев обозначил ряд первоочередных задач, стоящих перед Правительством Чувашской Республики.

«В ближайшее время нам необходимо доработать программу ускоренного социально-экономического развития. Прошу подключиться депутатов и представителей органов исполнительной власти, которые ответственны за те или иные направления и мероприятия. Необходимо обсудить эту тему также с общественными организациями, главами муниципальных образований с тем, чтобы дополнить программу и сделать ее более содержательной. Эту работу необходимо проделать в кратчайшие сроки», — отметил Олег Николаев.

Он особо подчеркнул, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне необходимо провести на достойном уровне.

«В связи с поручениями Президента важно создавать центры архивно-документальных материалов, которые должны быть собраны, структурированы, интересны, доступны для всех желающих, чтобы люди могли получать достоверную информацию о Великой Отечественной войне. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения», — резюмировал Олег Николаев.

По поводу праздничных мероприятий, проводимых в рамках 100-летия образования Чувашской автономной области, врио Главы Чувашской Республики акцентировал внимание на необходимости вовлечения максимального количества участников, представителей общественных и некоммерческих организаций в марафон культурных событий.

«Праздник должен быть наполнен как содержательными моментами, так и разными красками, чтобы всё это сияло и отражало всю палитру наших многовековых традиций, национальной культуры народа Чувашии», — сказал Олег Николаев.

3.02.2020

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