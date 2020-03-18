В связи с эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире и России врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев принял решение о введении режима повышенной готовности в регионе.

Медицинские организации готовы к возможному прибытию носителей новой коронавирусной инфекции. В инфекционных стационарах республики сформирован коечный фонд, готовы боксы, реанимационные койки. Медицинские организации укомплектованы аппаратурой для скрининга и лечения, включающей аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, аппарат ЭКМО. Создан запас необходимых расходных материалов для отбора проб к проведению лабораторных исследований, лекарственных препаратов для экстренной профилактики и лечения больных новой коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств и антисептиков.

Около 15 тыс. медицинских работников прошли обучение по оказанию медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем в случае признаков инфекционных заболеваний вызывать врача на дом. Выдача листков нетрудоспособности пациентам инфекционного профиля также осуществляется на дому.

Мы в онлайн-режиме отслеживаем ситуацию, работаем совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, входящими в Оперативный штаб.

О мерах профилактики, симптомах коронавирусной инфекции читайте на сайте стопкоронавирус.рф. Сообщить о прибывших из стран-очагов инфекции, получить консультацию специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам можно по телефону Управления Роспотребнадзора по Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

18.03.2020

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