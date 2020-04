View this post on Instagram

Уважаемые пациенты! ❗❗❗ В поликлинике №2 ( ул.Энтузиастов,21), после проведения всех необходимых дезинфекционных мероприятий, функционирует ЭКГ — кабинет и кабинет неотложной и экстренной медицинской помощи. Хирург и врач-терапевт принимают пациентов с 8 до 19 часов. ❗❗❗ В поликлинике №1 (ул. Социалистическая,1А) прием пациентов временно приостановлен. ❗❗❗ Женская консультация принимает только экстренных пациенток. Плановые приемы отменены до особого распоряжения. ❗❗❗ Также, доводим до Вашего сведения, что в соответствии с приказом №495 МЗ ЧР от 06.04.2020г., оказание неотложной медицинской помощи на дому временно осуществляется сотрудниками БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П. Н. Осипова" Минздрава Чувашии. Теленфон регистратуры: 8(8352) 26-00-27