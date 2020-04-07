В столице Чувашии одна из поликлиник Городского клинического центра заработала после дезинфекции от коронавируса. Об этом сообщается на инстаграм-странице медицинского учреждения.
В поликлинике № 2 по улице Энтузиастов, 21 открыт кабинет ЭКГ, а также кабинет неотложной и экстренной медицинской помощи. Хирург и врач-терапевт принимают пациентов с 8 до 19 часов.
В поликлинике № 1 по улице Социалистической, 1А пациентов пока не принимают. Кроме того, женская консультация остановила плановый прием до особого распоряжения. Врачи принимают только экстренных пациенток.
Так как некоторые сотрудники центра отправлены на карантин, неотложную медицинскую помощь на дому оказывают врачи Первой Чебоксарской городской больницы им. Осипова. Телефон регистратуры: 26-00-27.
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Уважаемые пациенты! ❗❗❗ В поликлинике №2 ( ул.Энтузиастов,21), после проведения всех необходимых дезинфекционных мероприятий, функционирует ЭКГ — кабинет и кабинет неотложной и экстренной медицинской помощи. Хирург и врач-терапевт принимают пациентов с 8 до 19 часов. ❗❗❗ В поликлинике №1 (ул. Социалистическая,1А) прием пациентов временно приостановлен. ❗❗❗ Женская консультация принимает только экстренных пациенток. Плановые приемы отменены до особого распоряжения. ❗❗❗ Также, доводим до Вашего сведения, что в соответствии с приказом №495 МЗ ЧР от 06.04.2020г., оказание неотложной медицинской помощи на дому временно осуществляется сотрудниками БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П. Н. Осипова" Минздрава Чувашии. Теленфон регистратуры: 8(8352) 26-00-27 @cheb_gb1osipova #Городскойклиническийцентр21 #minzdrav21 #здравоохранение21 #МинздравЧувашии #помочьготовы21 #стопкоронавирус21
7.04.2020
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