В столице Чувашии одна из поликлиник Городского клинического центра заработала после дезинфекции от коронавируса. Об этом сообщается на инстаграм-странице медицинского учреждения.

В поликлинике № 2 по улице Энтузиастов, 21 открыт кабинет ЭКГ, а также кабинет неотложной и экстренной медицинской помощи. Хирург и врач-терапевт принимают пациентов с 8 до 19 часов.



В поликлинике № 1 по улице Социалистической, 1А пациентов пока не принимают. Кроме того, женская консультация остановила плановый прием до особого распоряжения. Врачи принимают только экстренных пациенток.



Так как некоторые сотрудники центра отправлены на карантин, неотложную медицинскую помощь на дому оказывают врачи Первой Чебоксарской городской больницы им. Осипова. Телефон регистратуры: 26-00-27.





7.04.2020

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