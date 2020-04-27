В Ишлейском сельском поселении выявлено три заболевших коронавирусом. Это один из самых высоких показателей среди сельских поселений Чебоксарского района.

Глава поселения Евгений Субботин рассказал: «Роспотребнадзор начал собирать информацию о контактных с тремя зараженными, из них один человек – в реанимации, у двоих болезнь проходит в легкой форме. Они сидят дома, за их состоянием наблюдают медики. В сельском поселении планируется усилить патрулирование, ужесточить режим самоизоляции».

27.04.2020

www.tavanen.ru