Такое решение сегодня, 8 мая, принял врио Главы Чувашии Олег Николаев совместно с членами Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

«Нам необходимо планировать нашу дальнейшую деятельность, понимая, что эта инфекция с нами надолго. И сейчас, когда мы наблюдаем самую острую фазу проявления инфекции в нашей жизни, об этом говорит статистика заболевших, мы должны быть очень внимательными и осторожными в своих решениях. Нам нельзя допустить повторной вспышки коронавируса», — подчеркнул Олег Николаев.

Возвращение к привычной жизни, как до пандемии, будет проходить в несколько этапов. Так, с 25 апреля, по распоряжению врио Главы республики начали работать парикмахерские и салоны красоты. На очереди — предприятия торговли.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Иван Моторин сообщил, что «объекты торговли расположенные в крупных торговых центрах, а также объекты, площадь которых превышает 500 кв. метров получат возможность осуществлять свою деятельность при условии заполнения декларации в электронном виде с приложением необходимых документов, подтверждающих условия соблюдения санитарных норм». На предпринимателей возлагается обязанность по санитарной обработке помещений, а также соблюдение всех рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. Возобновить свою работу при соблюдении всех норм законодательства такие организации смогут с 12 мая.

Олег Николаев поручил проконтролировать, чтобы заполненные и подписанные декларации, располагались на каждом объекте торговли в местах, доступных покупателям.

Однако, даже при наличии декларации, не во всех муниципалитетах республики предприятия торговли смогут приступить к своей работе. В тех районах, где большое число заболевших, режим жесткой самоизоляции будет продлен.

Сейчас по числу выявленных случаев COVID-19 лидируют сразу несколько районов: Ядринский, Янтиковский, Урмарский, Канашский.

Большой очаг в Ядринском районе, там выявлено 78 заболевших, 32 из них лечатся амбулаторно, за ними установлено не только врачебное наблюдение, но и контроль режима самоизоляции по геолокации с использованием данных операторов мобильной связи. При этом только за первые пять дней мая система зафиксировала 26 случаев, когда носители инфекции нарушали предписание и покидали место своего пребывания, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

Врио Главы Чувашии поручил главам администраций городов и районов усилить контроль за такими случаями.

«У нас должен быть дифференцированный подход к каждому району в части смягчения режима ограничений. По отдельным муниципальным образованиям мы сохраним достаточно жесткие ограничительные меры вплоть до отмены пассажирских перевозок. Обращаю внимание глав тех районов, где особенно много заболевших, вам надо усилить меры по недопущению дальнейшего распространения заболевания, нельзя ослаблять работу по защите здоровья и благополучия людей», — резюмировал Олег Николаев.