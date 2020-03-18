Во всех образовательных учреждениях Чебоксарского района введены ограничительные мероприятия. В частности, в них отменены все массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, ограничен допуск посетителей.

Руководителям учреждений рекомендовано осуществлять контроль за соблюдением надлежащего температурного режима, проведением дезинфекцией, режима проветривания. Также важно обеспечить своевременную изоляцию больных с симптомами гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции из учебных классов, групп.

Медицинский осмотр обучающихся и сотрудников должен проводиться ежедневно.

В отделе образования и молодежной политики администрации района назначены ответственные за ежедневный мониторинг посещаемости обучающихся.

18.03.2020

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