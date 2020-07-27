Для обеспечения безопасности в лесах на территории земель лесного фонда Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Кирского, Мариинско-Посадского, Опытного, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств до 13 августа ограничивается: проведение культурно-массовых мероприятий в лесах; проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб 112, дежурному ближайшего лесничества по номеру прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00, или по телефону диспетчерской службы казенного учреждения Чувашской Республики Минприроды Чувашии 8 (8352) 40-24-00.