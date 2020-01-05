Пожар в д.Ердово

В апреле в д. Ердово произошел крупный пожар, в результате которого уничтожены постройки на двух участках, также пламя успело распространиться на траву на соседних участках. Грамотная работа пожарных, а всего было задействовано 8 пожарных расчетов, предотвратила распространение огня на большей площади. При этом, по свидетельствам очевидцев, в тушении пожара активное участие принимал глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин.

По словам соседей, в тот день предполагаемая виновница пожара сжигала в огороде траву, затем она зашла в свой дом. Когда начался пожар и пламя перекинулось на ее жилище, она находилась внутри. От гибели женщину, которая, по словам соседей, злоупотребляет спиртными напитками, спас сосед. Он вытащил ее из горящего здания. После того, как все постройки на ее участке уничтожил огонь, она поселилась у родственицы в д.Атлашево. Местные жители пожаловались корреспондентам «Таван Ен», что в их населенном пункте существует проблема с водой, поскольку насос плохо качает,то напор воды маленький был вчера. Сегодня его должны отремонтировать. Из-за проблем с централизованным водоснабжением — присутствует запах — многие пробурили скважины, воду для приготовления пищи берут на местном источнике в честь иконы Божьей Матери «Семистрельная». Оплата воды в деревне производится по счетчику, есть специальный отвественный за сбор средств. Последний пожар в д.Ердово был 3-4 года назад, многие местные жители имеют в огородах большие емкости для запасов воды.

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Пожар в д. Малые Торханы

В апреле сгорели два дачных дома в садоводческом товариществе «Прогресс», расположенном в деревне Малые Торханы Чебоксарского района. Причиной ЧП стала неосторожность 74-летней хозяйки одного из участков, не доглядевшей за костром при сжигании мусора. В тушении сотрудники МЧС задействовали четыре единицы техники. Удалось отстоять 10 дачных построек.

Ссылка по теме:

Пожар в п. Кугеси

10 января около 4:00 пожар уничтожил дощатый сарай в хозяйстве 56-летнего жителя на улице Западной в поселке Кугеси Чебоксарского района. В сарае содержались 4 козы и 9 голов домашней птицы. Все погибли.

По предварительной версии, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. В тушении спасатели задействовали две единицы техники. Им удалось отстоять расположенные поблизости жилой дом и надворные постройки. Как сообщил дознаватель Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району Сергей Сорокин, в сарае круглосуточно работали лампа дневного света (для освещения) и инфракрасная лампа (для обогрева).

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Пожар в д.Арманкасы

В феврале в д. Арманкасы Синьяльского сельского поселения произошло возгорание сарая. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом и надворные постройки. Без крова осталась молодая семья Ананьевых с двумя маленькими детьми (сыну 4,5 года, дочке 2,5 года). В последующем семья планировала проживать у родителей мужа в с.Синьялы. При пожаре не пострадали 17 лошадей, которых они содержали для проката в столице Чувашии вдали от жилого дома, в конце огорода. Все имущество в доме, амуниция, инвентарь для лошадей, карета для проката сгорели. Владелица дома Марина Ананьева предполагает, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Позже был объявлен сбор детских вещей для малышей молодых супругов.

Ссылка по теме:

Пожар вблизи д.Ердово

В апреле в д. Ердово Атлашевского сельского поселения произошла трагедия. Местная жительница 1953 года рождения решила сжечь мусор за огородом (вблизи п.Новое Атлашево, поворот на деревню Ердово). Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно, пошел вдоль обочин дороги. Пытаясь потушить огонь палкой, женщина упала с обочины в огненное пламя. Причина падения пока неизвестна.

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Пожар в Кшаушском сельском поселении

В апреле на двух полях в этом сельском поселении произошел крупный пал сухой травы. На них с осени была не убрана люцерна, которая затвердела и превратилась в хороший горючий материал. Огонь очень быстро распространился и охватил площадь приблизительно 15 га.

Ссылка по теме:

Пожар вблизи д. Большое Янгильдино

В апреле вблизи д.Большое Янгильдино Сирмапосинского сельского поселения (Чебоксарский район Чувашии) во время пала сухой травы погиб житель д.Карандайкасы 1977 года рождения. Поле, на котором произошел пожар, находится вблизи трассы, на которой проводят соревнования по автогонкам. Мужчина до пожара известил местных жителей, что планирует сжигать на данном участке в поле, где нет строений, сухую траву.

Ссылка по теме:

Конкурс фотокорреспондентов Чувашии — к дню основания газеты

26 июля в Музее фотокорреспондентов Чувашии состоялась торжественная церемония подведения итогов II Республиканского фотоконкурса «Премия братьев Костиных». В ней приняли участие внештатные корреспонденты газеты «Таван Ен». Почетными гостями конкурса стали директор ИПК «Чувашия» Иван Архипов, председатель оргкомитета конкурса Сергей Журавлев. До объявления результатов Сергей Журавлев провел экскурсию по музею и рассказал, откуда берет корни семья Костиных.

Победителем конкурса по решению жюри названа Оксана Садовникова за фотоработу «Я морковь не ем». Она награждена денежной премией в размере 5000 рублей, фирменным знаком фотоконкурса, который изготовил известный скульптор Петр Пупин, фирменными часами издания. Были названы победители и в трех номинациях конкурса: «Семейный традиции» — Николай Смирнов за фотоработу «Возле Волги, на лугу», в номинации «Красота родных чувашских мест» — Инна Кириллова за фотоработу «Утомленный закат засыпал над рекой», в номинации «Событие 2018 года» — Алина Карпова за фотоработу «Четайская свадьба».

редакции газеты «Таван Ен» состоялась презентация книги «Моя малая родина — Елаши» Почетного гражданина Чебоксарского района, ветерана спорта Александра Михайлова. Издание к печати было подготовлено в том числе и сотрудниками газеты. Участниками презентации стали внештатные корреспонденты газеты. Во вступительном слове главный редактор газеты Виктория Вышинская рассказала, как велась подготовка к печати, как редактировались предоставленные материалы, откуда черпались сведения.

Ссылки по теме:

5.01.2020

www.tavanen.ru

Пожар в д.Ердово

В апреле в д. Ердово произошел крупный пожар, в результате которого уничтожены постройки на двух участках, также пламя успело распространиться на траву на соседних участках. Грамотная работа пожарных, а всего было задействовано 8 пожарных расчетов, предотвратила распространение огня на большей площади. При этом, по свидетельствам очевидцев, в тушении пожара активное участие принимал глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин.

По словам соседей, в тот день предполагаемая виновница пожара сжигала в огороде траву, затем она зашла в свой дом. Когда начался пожар и пламя перекинулось на ее жилище, она находилась внутри. От гибели женщину, которая, по словам соседей, злоупотребляет спиртными напитками, спас сосед. Он вытащил ее из горящего здания. После того, как все постройки на ее участке уничтожил огонь, она поселилась у родственицы в д.Атлашево. Местные жители пожаловались корреспондентам «Таван Ен», что в их населенном пункте существует проблема с водой, поскольку насос плохо качает,то напор воды маленький был вчера. Сегодня его должны отремонтировать. Из-за проблем с централизованным водоснабжением — присутствует запах — многие пробурили скважины, воду для приготовления пищи берут на местном источнике в честь иконы Божьей Матери «Семистрельная». Оплата воды в деревне производится по счетчику, есть специальный отвественный за сбор средств. Последний пожар в д.Ердово был 3-4 года назад, многие местные жители имеют в огородах большие емкости для запасов воды.

Ссылки по теме:

Пожар в д. Малые Торханы

В апреле сгорели два дачных дома в садоводческом товариществе «Прогресс», расположенном в деревне Малые Торханы Чебоксарского района. Причиной ЧП стала неосторожность 74-летней хозяйки одного из участков, не доглядевшей за костром при сжигании мусора. В тушении сотрудники МЧС задействовали четыре единицы техники. Удалось отстоять 10 дачных построек.

Ссылка по теме:

Пожар в п. Кугеси

10 января около 4:00 пожар уничтожил дощатый сарай в хозяйстве 56-летнего жителя на улице Западной в поселке Кугеси Чебоксарского района. В сарае содержались 4 козы и 9 голов домашней птицы. Все погибли.

По предварительной версии, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. В тушении спасатели задействовали две единицы техники. Им удалось отстоять расположенные поблизости жилой дом и надворные постройки. Как сообщил дознаватель Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району Сергей Сорокин, в сарае круглосуточно работали лампа дневного света (для освещения) и инфракрасная лампа (для обогрева).

Ссылка по теме:

Пожар в д.Арманкасы

В феврале в д. Арманкасы Синьяльского сельского поселения произошло возгорание сарая. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом и надворные постройки. Без крова осталась молодая семья Ананьевых с двумя маленькими детьми (сыну 4,5 года, дочке 2,5 года). В последующем семья планировала проживать у родителей мужа в с.Синьялы. При пожаре не пострадали 17 лошадей, которых они содержали для проката в столице Чувашии вдали от жилого дома, в конце огорода. Все имущество в доме, амуниция, инвентарь для лошадей, карета для проката сгорели. Владелица дома Марина Ананьева предполагает, что причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Позже был объявлен сбор детских вещей для малышей молодых супругов.

Ссылка по теме:

Пожар вблизи д.Ердово

В апреле в д. Ердово Атлашевского сельского поселения произошла трагедия. Местная жительница 1953 года рождения решила сжечь мусор за огородом (вблизи п.Новое Атлашево, поворот на деревню Ердово). Из-за сильного ветра огонь распространялся стремительно, пошел вдоль обочин дороги. Пытаясь потушить огонь палкой, женщина упала с обочины в огненное пламя. Причина падения пока неизвестна.

Ссылки по теме:

Пожар в Кшаушском сельском поселении

В апреле на двух полях в этом сельском поселении произошел крупный пал сухой травы. На них с осени была не убрана люцерна, которая затвердела и превратилась в хороший горючий материал. Огонь очень быстро распространился и охватил площадь приблизительно 15 га.

Ссылка по теме:

Пожар вблизи д. Большое Янгильдино

В апреле вблизи д.Большое Янгильдино Сирмапосинского сельского поселения (Чебоксарский район Чувашии) во время пала сухой травы погиб житель д.Карандайкасы 1977 года рождения. Поле, на котором произошел пожар, находится вблизи трассы, на которой проводят соревнования по автогонкам. Мужчина до пожара известил местных жителей, что планирует сжигать на данном участке в поле, где нет строений, сухую траву.

Ссылка по теме:

Пожар в д.Малые Торханы

30 сентября детская шалость с огнем стала причиной пожара в деревне Малые Торханы Чебоксарского района. Возгорание произошло около полудня в доме 60-летней сельчанки. Как оказалось, виновником ЧП оказался ее двухлетний внук. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии. Пока взрослые находились на кухне, оставшийся без надзора мальчик поджег вещи возле топящейся печи. Хозяева пытались сбить разгорающееся пламя, однако самостоятельно справиться огнем им не удалось. В тушении спасатели задействовали четыре пожарные автоцистерны. В результате возгорания сгорел деревянный дом, также повреждены надворные постройки. Среди жильцов пострадавших нет. В этом году на территории нашей республики это уже 26 случай детской шалости с огнем, приведшей к пожару. В МЧС настоятельно просят родителей не оставлять своих маленьких чад без присмотра взрослых, дома же убрать с видных мест спички и зажигалки, объяснить своим детям, как опасны игры с огнем.

Ссылка по теме:

5.01.2020

www.tavanen.ru