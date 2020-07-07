В Чебоксарах определилась организация, которая займется подготовкой проектно-сметной документации на решение проблемы оврага рядом с Лакреевским лесом.Работу выполнит проектная организация ООО НПП «Проектор». Об этом сообщает Управление ЖКХ и благоустройства Чебоксар.

Ранее проведен аукцион на выполнение проектно-сметных работ по строительству очистных сооружений ливневых стоков на р.Трусиха, реконструкции труб и засыпке оврага в районе Лакреевского леса. Срок разработки ПСД – конец декабря 2020 года.

Местные жители давно бьют тревогу о том, что рядом с уникальным дубовым парком с каждым годом увеличиваются эрозионные явления из-за трубы, по которой происходит сток воды от промзоны и вещевого рынка. За последние три года он продвинулся более чем на 3 метра.

7.07.2020

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