Объявляется прием работ на III Республиканский фотоконкурс «Премия имени братьев Костиных»

17 января, 2020 - Газете "Таван Ен" 87 лет, Новости - нет комментариев

В преддверии Дня чувашской печати редакция «Тăван Ен» объявляет о старте III Республиканского фотоконкурса «Премия имени братьев Костиных».

Фотоконкурс проводится с 17 января 2020 года до 19 июля 2021 года  включительно в 3 (три) этапа: — 1-й этап «Прием работ» — с 17 января 2020 года до 1 июля 2020 года; 2-й этап «Отборочный» — с 1 по 19 июля 2020 года;  3-й этап «Оглашение результатов» — к Дню выпуска первого номера газеты Тăван Ен» к 27 июля 2020 года.

Работы принимаются по номинациям: «Красота родных чувашских мест»; «Семейные традиции»; «Событие 2019 года».

В этом году учреждается новая номинация для юных фотокорреспондентов   «Наследники Костиных». 

Победитель в номинации «Красота родных чувашских мест» получит металлическую медаль с надписью «Премия имени братьев Костиных», а также денежную премию в размере 5 тысяч рублей.

В остальных номинациях участники получают дипломы с логотипом, на котором изображены братья Костины. Юные фотокорреспонденты получат специальные призы от редакции.

Положение о III Республиканском фотоконкурсе «Премия имени братьев Костиных»

I.Общие положения

I Республиканский Фотоконкурс «Премия имени братьев Костиных» (далее — Фотоконкурс) проводится в целях сбора лучших работ фотографов Чувашии и популяризации профессии фотографа.

1.2.Организатором и правообладателем Фотоконкурса, а также любых мероприятий, связанных с использованием наименования «Премия имени братьев Костиных», является АУ ЧР «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии.

1.3.Организатор Фотоконкурса:

1.3.1.Устанавливает сроки проведения и правила проведения Фотоконкурса;

1.3.2.Назначает Жюри Фотоконкурса.

1.4.Фотоконкурс проводится с 17 января 2020 года до 19 июля 2021 года  включительно.

1.5.Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа:

— 1-й этап «Прием работ» — с 17 января 2020 года до 1 июля 2020 года;

— 2-й этап «Отборочный» — с 1 по 19 июля 2020 года;

— 3-й этап «Оглашение результатов» — к Дню выпуска первого номера газеты Тăван Ен» к 27 июля 2020 года.

1.6.Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте www.tavanen.ru и в газете «Тăван Ен».

1.7.Победитель в номинации «Красота родных чувашских мест» получает металлическую медаль с надписью «Премия имени братьев Костиных»

, а также денежную премию в размере 5 тысяч рублей. В остальных номинациях участники получают дипломы с логотипом, на котором изображены братья Костины.

Работы участников будут выставляться в фойе Дома Печати на 6 этаже.

II.Требования к участию в Фотоконкурсе

2.1.Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий, представляемых на Фотоконкурс. К участию в конкурсе допускаются фотографы из любых районов Чувашии, без возрастных ограничений. Не запрещается участие фотографов из субъектов РФ.

2.2.В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы, а также члены Жюри.

2.3.На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории Российской Федерации.

2.4.Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться информацией о съемке (авторское название, описание изображенного на снимке объекта или события, местоположение).

2.5.Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс, не может составлять более 3 штук (не более 1 фотографии в каждой номинации).

2.6.Одна фотография не может быть представлена более чем в одной номинации.

2.7. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание снимка.

2.8.Если у Организатора Фотоконкурса возникнут сомнения в том, что фотография, представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием жестоких или неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, такая работа не будет принята к рассмотрению. Работы, на которые заявлены права другими авторами, снимаются с конкурса.

2.9.Работы, представленные на конкурс в недостаточном качестве или у которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к рассмотрению.

17.01.2020

www.tavanen.ru

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