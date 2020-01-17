В преддверии Дня чувашской печати редакция «Тăван Ен» объявляет о старте III Республиканского фотоконкурса «Премия имени братьев Костиных».

Фотоконкурс проводится с 17 января 2020 года до 19 июля 2021 года включительно в 3 (три) этапа: — 1-й этап «Прием работ» — с 17 января 2020 года до 1 июля 2020 года; 2-й этап «Отборочный» — с 1 по 19 июля 2020 года; 3-й этап «Оглашение результатов» — к Дню выпуска первого номера газеты “Тăван Ен» к 27 июля 2020 года.

Работы принимаются по номинациям: «Красота родных чувашских мест»; «Семейные традиции»; «Событие 2019 года».

В этом году учреждается новая номинация для юных фотокорреспондентов «Наследники Костиных».

Победитель в номинации «Красота родных чувашских мест» получит металлическую медаль с надписью «Премия имени братьев Костиных», а также денежную премию в размере 5 тысяч рублей.

В остальных номинациях участники получают дипломы с логотипом, на котором изображены братья Костины. Юные фотокорреспонденты получат специальные призы от редакции.

Положение о III Республиканском фотоконкурсе «Премия имени братьев Костиных» I.Общие положения I Республиканский Фотоконкурс «Премия имени братьев Костиных» (далее — Фотоконкурс) проводится в целях сбора лучших работ фотографов Чувашии и популяризации профессии фотографа. 1.2.Организатором и правообладателем Фотоконкурса, а также любых мероприятий, связанных с использованием наименования «Премия имени братьев Костиных», является АУ ЧР «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии. 1.3.Организатор Фотоконкурса: 1.3.1.Устанавливает сроки проведения и правила проведения Фотоконкурса; 1.3.2.Назначает Жюри Фотоконкурса. 1.4.Фотоконкурс проводится с 17 января 2020 года до 19 июля 2021 года включительно. 1.5.Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: — 1-й этап «Прием работ» — с 17 января 2020 года до 1 июля 2020 года; — 2-й этап «Отборочный» — с 1 по 19 июля 2020 года; — 3-й этап «Оглашение результатов» — к Дню выпуска первого номера газеты “Тăван Ен» к 27 июля 2020 года. 1.6.Результаты Фотоконкурса публикуются на сайте www.tavanen.ru и в газете «Тăван Ен». 1.7.Победитель в номинации «Красота родных чувашских мест» получает металлическую медаль с надписью «Премия имени братьев Костиных» , а также денежную премию в размере 5 тысяч рублей. В остальных номинациях участники получают дипломы с логотипом, на котором изображены братья Костины. Работы участников будут выставляться в фойе Дома Печати на 6 этаже. II.Требования к участию в Фотоконкурсе 2.1.Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий, представляемых на Фотоконкурс. К участию в конкурсе допускаются фотографы из любых районов Чувашии, без возрастных ограничений. Не запрещается участие фотографов из субъектов РФ. 2.2.В Фотоконкурсе не вправе участвовать организаторы, а также члены Жюри. 2.3.На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций Фотоконкурса, сделанные исключительно на территории Российской Федерации. 2.4.Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться информацией о съемке (авторское название, описание изображенного на снимке объекта или события, местоположение). 2.5.Общее количество фотографий, присылаемых на Фотоконкурс, не может составлять более 3 штук (не более 1 фотографии в каждой номинации). 2.6.Одна фотография не может быть представлена более чем в одной номинации. 2.7. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание снимка. 2.8.Если у Организатора Фотоконкурса возникнут сомнения в том, что фотография, представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием жестоких или неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, такая работа не будет принята к рассмотрению. Работы, на которые заявлены права другими авторами, снимаются с конкурса. 2.9.Работы, представленные на конкурс в недостаточном качестве или у которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к рассмотрению.

17.01.2020

www.tavanen.ru