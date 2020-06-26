Владимир Линдерман прокомментировал новые поправки в Конституцию РФ

26 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Генеральный директор АО «Управляющая компания «ИСЕРВ», председатель правления Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ – кластер Чувашской Республики» Владимир Викторович Линдерман комментирует новые поправки в Конституцию РФ:

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