Портал «Народный контроль» — главная площадка для сбора и изучения мнения граждан. Благодаря новому функционалу здесь можно проводить опросы и голосования по различным актуальным темам. К примеру, в настоящее время здесь можно отдать свой голос за лучших из лучших в разных профессиях. Одновременно запущено более 70 опросов. Если раньше можно было направлять сообщения от конкретного лица, то теперь принимаются и коллективные обращения. Если вдруг ответ органа власти на обращение человека не устраивает, и он желает, чтобы его перерассмотрели, то можно отметить сообщение как повторное. Может сложиться и обратная ситуация – проблема разрешилась – в таком случае обращение можно отклонить.

Теперь пользователь может вести диалог с ведомством-исполнителем по своему обращению и таким образом получать дополнительные сведения о ходе рассмотрения своего вопроса. На портале «Народный контроль» действует удобная фильтрация по интересующим параметрам. Напомним, что одним из главных преимуществ ресурса является оперативность рассмотрения обращений – ответ на него предоставляется всего за 10 рабочих дней. Сообщения можно направить через сайт или мобильное приложение.

Для входа используется учётная запись от Единого портала госуслуг. Обращения принимаются по 8 направлениям – это жилищно-коммунальные услуги, связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и сельское хозяйство. Как и прежде, к тексту сообщения можно прикрепить фотографии, указать на карте место – всё это поможет ускорить рассмотрение вопроса. Выдвигайте инициативы, решайте конкретные проблемы на местах, участвуйте в голосованиях и опросах.



30.03.2020

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