Февральский «Урок цифры» продлен до 23 числа. Данное решение организаторы образовательной программы приняли по просьбам представителей ряда школ.

Напомним, что «Урок цифры» – это серия необычных занятий по «Информатике», которые проходят в течение учебного года. Задачи проекта – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.

Каждый урок посвящается определенной теме. Тема месяца – «Персональные помощники». За 10 дней более 2 млн. школьников изучили данный вопрос. Школы Чувашии также принимают участие во всероссийской образовательной акции.

Навыки, необходимые для работы с цифровым миром, можно получить и в интерактивном тренажёре, размещенном на сайте урокцифры.рф. Участникам нужно спроектировать цепочку действий, которые должны выполняться помощником при обработке запроса: от получения команды пользователя до конечного результата. Те, кто успешно справился с заданием, получает виртуальную награду. Всего с начала учебного года онлайн-тренажер пройден более 8 млн. раз.

Организаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Партнерами проекта являются ведущие компании телекоммуникационной отрасли.

15.02.2020

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