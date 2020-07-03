Врио Главы республики Олег Николаев ознакомился с проектом будущего дошкольного образовательного учреждения 2 июля в ходе визита в муниципалитет. Всего на новый детский сад в Козловке выделено почти 160 млн рублей.

Садик рассчитан на 160 мест. За основу проекта взята признанная экономически эффективной проектная документация аналогичного детского сада в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары. Напомним, еще в феврале Олег Николаев предложил создать банк данных об объектах, которые планируются к строительству в ближайшие пять лет. Он отметил, что подобные типовые проекты заметно сокращают сроки согласований, сроки строительства и снижают затраты.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Демография» в республике планируется начать строительство девяти дошкольных образовательных организаций на 1760 мест.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году Чувашия должна выйти на 100%-ную доступность дошкольного образования для детей старше 1,5 лет.