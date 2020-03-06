Новые камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и дорожные знаки установлены на улицах Чебоксар. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

На участке дороги у д. № 28 по ул. Университетская будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.23 «Фотовидеофиксация».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на участке дороги по ул. Б. Хмельницкого после пересечения с ул. Щорса в направлении ул. Фучика будут установлены запрещающие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает эвакуатор».

На пересечении улиц Пирогова и Академика Крылова заменены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», которые выполнены на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета на флуоресцентной пленке и обеспечивают видимость как в дневное, так и в ночное время.

Для безопасности дорожного движения и повышения культуры вождения водителями транспортных средств, профилактики и снижения аварийности техническими средствами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД оснащены следующие такие участки улично-дорожной сети г. Чебоксары, как пересечение Московского проспекта и ул. 500-летия г.Чебоксары (Ш. 56.143329, Д. 47.206044), пересечение Московского проспекта с ул.Кривова и ул. Пирогова (Ш.56.140948, Д. 47.198148), Ядринское шоссе д. 2А (Ш.56.137729, Д.47.189296).

6.03.2020

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