Новые дорожные знаки и разметка установлены на улицах Чебоксар. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Для устранения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на пересечении 30-й автодороги, улиц Академика Крылова, Б. Хмельницкого и ул. Коммунальная Слобода при обновлении горизонтальной дорожной разметки выполнено обустройство островка безопасности на пешеходном переходе по ул. Академика Крылова.

В рамках первоочередных мер по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2019 года, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Гузовского в районе д. 10 будет введено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности на съезде с Авторемонтного проезда в сторону дома №15Б по ул. Ф. Гладкова будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Для безопасности дорожного движения изменена организация дорожного движения на пересечении ул. Энтузиастов и ул. Эльменя путем установки дорожных знаков 4.1.1 «Движение прямо», 4.1.2 «Движение направо», 4.1.4 «Движение прямо или направо», 2.4 «Уступите дорогу» и нанесения горизонтальной дорожной разметки 1.3.

14.06.2020

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