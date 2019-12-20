На дорогах Чебоксар установлены новые знаки. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Так, по ул. 500-летия г.Чебоксары, у д. 40 по Московскому пр. восстановлен знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен», по Базовому проезду в районе д. 8 — 2.1«Главная дорога», по ул. Ленинского Комсомола перед пересечением с пр. Тракторостроителей — 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 8.22.1 «Препятствие».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. К. Иванова в районе д. №9 при движении к дамбе Чебоксарского Залива в ближайшее время будет введено ограничение максимальной скорости движения до 20 км/ч путем установки дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.15 «Скользкая дорога».

20.12.2019

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