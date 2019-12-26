На дорогах столицы Чувашии установлены новые дорожные знаки. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

По пер. Огнеборцев у д. №4 и на примыкании с Президентским бульваром будут установлены запрещающие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает эвакуатор».

Для обеспечения своевременной уборки городских дорог и обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Ленина вдоль домов №№ 4,6 установлены запрещающие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает эвакуатор».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Академика Крылова у д. №16/15 по ул. Маркова в направлении ул. Пирогова и по пр. Никольского в направлении Октябрьского моста установлены предупреждающие дорожные знаки 1.16 «Неровная дорога».

В соответствии с требованиями пожарной безопасности будет ограничен въезд на парковку у дома №20 по ул. Композиторов Воробьевых со стороны Президентского бульвара.

26.12.2019

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