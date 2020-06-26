Новые дорожные знаки и пешеходный переход обустроены в Чебоксарах. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

У дома 10 на ул. Гузовского максимальная скорость движения транспортных средств ограничена до 40 км/ч. Здесь на пешеходном переходе только в 2019 году произошло 3 ДТП, где 3 человека получили различные травмы. При рассмотрении первоочередных мер по устранению причин и условий совершения ДТП участники комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения поддержали предложение по снижению скоростного режима на этом участке.

Новый пешеходный переход обустроен у дома 44 по ул. Энгельса. Здесь установлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1.

У дома 29 по ул. Мичмана Павлова будет введено ограничение стоянки транспортных средств путем установки дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

26.06.2020

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