Новые дорожные знаки и ограничения установлены на дорогах г.Чебоксары. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации Чебоксарского района.

При замене верхнего слоя проезжей части ул. Тукташа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обустроен новый пешеходный переход на участке между д.№42 по ул. Базарная и д. №5/12 по ул. Тукташа, подходы к проезжей части у д. № 5/12 по ул. Тукташа, установлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1.

Решением заседания комиссии по вопросам развития транспортной сети и безопасности дорожного движения администрации города Чебоксары на пересечении ул. Хузангая и пр. 9-й Пятилетки будет установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» при выезде с прилегающей территории д. № 5 по пр. 9-й Пятилетки на ул. Хузангая

Для устранения причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий у пересечения улиц Эльменя и Энтузиастов комиссия приняла решение изменить организацию дорожного движения путем запрета левого поворота с ул. Эльменя. Мероприятия по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки будут выполнены в ближайшее время.

Для беспрепятственного проезда специальных транспортных средств (машин «скорой помощи» и т.п.) на проезде к д. № 53 по ул. Гагарина будет введено ограничение остановки транспортных средств путем установки запрещающих дорожных знаков.

Вблизи пешеходного перехода у д. 40В по ул. Гагарина введено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч путем установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

8.06.2020

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