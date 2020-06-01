Новочебоксарская городская больница организовала волонтерский штаб помощи, для тех, кто оказался в группе риска. Заявки на лекарственные препараты поступают по телефону врачам общей практики, которые в свою очередь выписывают рецепты и передают в штаб волонтеров.

Как сообщает Минздрав Чувашит, всего организовано два штаба: в поликлинике №1 на ул. Коммунистической, д. 27 и в поликлинике №2 на Пионерской, д. 20. Волонтёры, которые работают в штабе, записывают список необходимого в маршрутный лист и формируют маршрут.

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Опытом организации работы штаба волонтеров поликлиники №1 поделились его координаторы

— Волонтерский штаб начал свою работу 30 марта и количество заявок, на сегодняшний день, только растет. По началу, когда заявок было мало, волонтеры выполняли самые разные задачи, которые каждый день обновлялись: шили многоразовые марлевые маски для всей поликлиники, готовили инфекционное отделение к открытию, помогали наводить порядок в медицинском архиве и т.д. Кроме того, уже второй месяц волонтеры дежурят в составе мобильных бригад, совместно с представителями администрации города, сотрудников Росгвардии и Центра гигиены проверяют новочебоксарцев, обязанных соблюдать карантин. Также они дежурят в поликлинике, формируют потоки пациентов при входе, дезинфицируют посетителям руки антисептиком, измеряют температуру. Но основной задачей волонтеров конечно же является доставка лекарств на дом льготной категории граждан. В итоге только за апрель месяц волонтеры поликлиники №1 отнесли лекарства почти 400 адресатам. На сегодняшний день их уже 530. — поделилась информацией коорданитор штаба поликлиники №1 Алина Кабакова.

— Заявки у нас постоянно поступают, сегодня около двадцати адресов было. Как правило все заявки мы успеваем отработать в тот же день, но бывает, что малая часть переходит на следующее утро. Бывает, что часть заказов снимается, если, например, в аптеке на данный момент в наличии такого лекарства нет. Тогда волонтеры оставляют рецепт в аптеке на отсроченное обслуживание. — рассказала координатор штаба поликлиники №1 Светлана Антонова.

— В БУ “НГБ” волонтёрами работают врачи, медицинские сестры и фельдшеры физкультурного диспансера, медсестры физиотерапевтического отделения, дневного стационара, отделения медицинской профилактики. В основном, это женщины, но есть один фельдшер-мужчина. Перед выездом волонтерам измеряют температуру тела, выдают средства индивидуальной защиты. Все волонтеры прошли инструктаж по работе в условиях пандемии. По правилам, они не заходят в квартиры. — добавляют координаторы штаба.

Буднями волонтерской деятельности поделились также сами волонтеры.

— Координаторы стараются компоновать заявки по территориальному принципу. Однако бывает, что приходится делать и небольшой круг по городу: одна заявка по ул. Коммунистической, а другая, к примеру, по Солнечной. А еще в аптеку надо зайти на Советскую. Так и приходится ходить по городу, и все пешком. Хорошо, если погода хорошая и солнце светит, можно идти и наслаждаться, ведь ходьба — это полезно. Но бывает, а этой весной что-то уж часто, погода не самая благожелательная. Приходилось и под проливным дождем ходить, и под снегом. Но ничего, мы делаем хорошее дело и надеемся, что наша работа приносит радость и облегчение многим людям, оказавшимся сейчас в непростой ситуации. — поделилась волонтер поликлиники №1 Оксана Андреева.

1.06.2020

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