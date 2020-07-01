В этом году коронавирус вносит свои коррективы повсеместно, в том числе, это коснулось и процесса голосования по поправкам к Конституции РФ. Привычный обывателям формат претерпел изменения. С 25 июня и вплоть до вчерашнего дня был доступ на избирательные участки по отдельному графику. Помимо этого, часть избирателей выразили свое мнение по поправкам к Конституции РФ не отходя далеко от дома: мобильные группы сотрудников ЦИКа Чувашии организовывали специальное место во дворах и рядом с подъездами жилых домов. Таким образом свои голоса отдали 53,62% избирателей.

Принятые меры позволили уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции, так как сегодня на избирательных участках действительно не наблюдается скопления людей. В основной день голосования, который объявлен нерабочим праздничным днем, в Чувашии работают 1 162 избирательных участка. К слову, опередить свой участок можно с помощью цифрового сервиса Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Помещения для проведения голосования оборудованы в соответствии с рекомендациями республиканского Роспотребнадзора: есть специальная разметка, чтобы люди соблюдали необходимую социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра. За этим следят сотрудники изберкома. На входе бесконтактным термометром измеряется температура тела.

Состоящий из медицинской маски, одноразовых перчаток и ручки индивидуальный комплект выдается до того, как пройти непосредственно к кабинкам для голосования.

Получив бюллетень после предъявления паспорта избирателю предлагается пройти оборудованные опускаешь в электронную урну, специальное устройство для подсчёта голосов избирателей на выборах в России. Для проголосовавших предусмотрен отдельный выход на улицу. Весь процесс занимает не более 10-15 минут.

Очевидно, что процесс голосования хорошо организован и проходит в штатном режиме.