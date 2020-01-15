В связи с вступлением в силу с 01.01.2020 положений Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», вносящих изменения в статью 451 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) «Единый налоговый платеж физического лица» (далее – ЕНП), Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Чувашской Республике сообщает следующее.

С 01.01.2020 перечень налогов, в счет исполнения обязанности которых может быть перечислена сумма ЕНП, дополнен налогом на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Кодекса.

Кроме того, изменились сроки проведения зачета ЕНП в счет предстоящих платежей.

Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

— со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее;

— со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления налогового уведомления.