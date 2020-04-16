Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев выступил со специальным обращением в связи с ситуацией с коронавирусом:

«Уважаемые жители Чебоксарского района! 19 апреля все православные верующие будут отмечать самый великий день в году, светлый праздник – Воскресение Христово. Это праздник, который мы привыкли встречать всем православным миром в храмах и церквях. Но сегодня – это исключительная ситуация, коронавирус внес свои коррективы в подготовку и проведение Пасхи.

В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от посещения Пасхальных торжеств.

13 апреля предписанием главного государственного санитарного врача по Чувашской Республике — Чувашии были введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. В соответствии с предписанием в период с 13 апреля по 30 апреля (с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации) приняты меры по недопущению проведения массовых религиозных обрядов и церемоний с большим количеством граждан и временно приостановлено посещение культовых, церковных сооружений – храмы и церкви будут закрыты для открытого посещения гражданами в день празднования Пасхи.

Сегодня от каждого требуется понимание и содействие. Главная спасительная вакцина – это самодисциплина и максимальная самоизоляция. Поэтому, уважаемые жители Чебоксарского района, очень прошу вас воздержаться от посещений мест массового скопления людей, социально дистанцироваться и соблюдать рекомендации Президента России и медиков. Особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Помните, что, оставаясь дома, вы заботитесь о себе и своих близких».

16.04.2020

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