Находящийся в Чебоксарах первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров принял свыше двадцати жителей Чувашии, обратившихся с просьбами о содействии в решении актуальных вопросов.

Важно отметить, что в ходе встречи с сенатором были преимущественно рассмотрены социально значимые инициативы и предложения граждан. В частности, речь шла о поддержке начинаний Общероссийского народного фронта, реконструкции Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, проектах, посвященных 400-летию города Мариинский Посад, поддержке молодежного предпринимательства, реализации мер по улучшению экологической обстановки в Чувашии. Жители столицы республики выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что современная застройка негативно влияет на облик исторической части города Чебоксары, а также высказали ряд предложений по защите памятников культуры, решению проблем в работе общественного транспорта, развитии экологического туризма.

Жители республики также обратились к первому заместителю Председателя СФ как субъекту права законодательной инициативы с просьбой внести поправки в Конституцию Российской Федерации об усилении охраны природы, экологическом воспитании и защите традиционных семейных ценностей.

По итогам приема граждан даны необходимые разъяснения и консультации, подготовлены обращения первого заместителя Председателя СФ в федеральные и региональные органы власти.

21.02.2020

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