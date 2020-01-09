В минувшее воскресенье на трассе в Еметкинском сельском поселении Козловского района прошел первый этап чемпионата Чувашии по автомобильному спорту в дисциплине «ралли-спринт».

В традиционной «Рождественской гонке» приняли участие 31 экипаж не только из Чувашии, но и из Москвы и Татарстана. Трасса для спортсменов представляла собой заснеженную грунтовую дорогу протяженностью 1400 метров. Увлекательные и зрелищные заезды прошли в нескольких зачетах: передний, задний и полный привод, монопривод-спорт, свободный и детский классы, автоледи.

На полноприводных авто лучший результат у шумерлинца Евгения Куваева, опередившего Валерия Юсова из Козловского района и Николая Базанова из с.Абашево Чебоксарского района.

Следующий этап чемпионата Чувашии по автомобильному спорту пройдет уже в предстоящую субботу, 11 января, на трассе «Чиршкасы» в Чебоксарском районе. Официальное открытие гонок намечено на 10.00. Начало в 10.30.

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9.01.2020

www.tavanen.ru