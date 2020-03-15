Врио Главы Чувашии Олег Николаев вошел в обновленный состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительственную комиссию возглавит Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Его заместителями назначены министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Основной задачей Правительственной комиссии по региональному развитию является организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, других организаций при решении вопросов территориального планирования, межбюджетных отношений и задач, касающихся развития субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Правительственная комиссия совершенствует общие механизмы и обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и высших исполнительных органов государственной власти регионов страны по вопросам реализации стратегического и территориального планирования, а также других инструментов регионального развития.

15.03.2020

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