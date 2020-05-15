В интервью ИА»Интерфакс-Поволжье» врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал о праздновании 100-летия Чувашской автономии: «Основа празднования – наш родной чувашский язык, вся палитра чувашской культуры.

Мы конечно, загодя к нему готовились. Был издан президентский указ о праздновании 100-летия чувашской автономии. Мы подготовили план, включающий как праздничные мероприятия, так и обновление культурной инфраструктуры.

Буквально сейчас заканчивается реконструкция центральной части Чебоксар, Красной пощади и набережной Залива.

Только в этом году реконструируем восемь объектов культуры, в том числе Чувашский государственный театр кукол и музей имени Чапаева. Отремонтируем еще 13 объектов, среди них — оперный театр и театр юного зрителя.

Конечно же, мы планировали отметить столетие широко. Успели 10 марта провести первое мероприятие, это был парад муниципалитетов, красочное шоу в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Готовились масштабные праздничные программы в разных населенных пунктах республики, но все это пришлось отложить: вмешалась вспышка коронавируса, сегодня все мероприятия переведены в цифровой формат.

Надеюсь, что летом получится что-то реализовать в очном формате, что ситуация это позволит».

15.05.2020

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