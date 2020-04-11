Николаев рассказал о борьбе с коронавирусом

11 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио главы Чувашии Олег Николаев в еженедельном видеообращении рассказал о принимаемых мерах для борьбы с коронавирусом.

На неделе проверена готовность ряда медучреждений к приему пациентов с SARS-CoV-2: перенесены плановые курсы лечения в стационарах; акушерский стационар в Чебоксарах подготовили к приему пациентов с COVID-19; спецбоксы для больных коронавирусом оборудованы в Новочебоксарске и Урмарах.

На этой неделе в полной мере заработала система электронного надзора за находящимися в карантине.

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости