Врио главы Чувашии Олег Николаев в еженедельном видеообращении рассказал о принимаемых мерах для борьбы с коронавирусом.
На неделе проверена готовность ряда медучреждений к приему пациентов с SARS-CoV-2: перенесены плановые курсы лечения в стационарах; акушерский стационар в Чебоксарах подготовили к приему пациентов с COVID-19; спецбоксы для больных коронавирусом оборудованы в Новочебоксарске и Урмарах.
На этой неделе в полной мере заработала система электронного надзора за находящимися в карантине.
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