Конфликт возник из-за задержания жителя села Турмыши Янтиковского района, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Знакомые водителя, нанесли удары сотруднику ГИБДД. Для пресечения правонарушения его напарник произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Кроме того, полицейский выстрелил по колесам транспортного средства, на котором пытался скрыться нетрезвый водитель.
Врио Главы Чувашии назвал поведение людей, защищавших пьяного водителя, верхом цинизма.
«Вождение в нетрезвом виде само по себе является серьезным преступлением. А ситуацию, когда сотрудников ГИБДД силой заставляют закрыть на преступление глаза, считаю верхом цинизма. Расценивают такое поведение как презрение к нормам морали, как вызов обществу, как проявление безответственного отношения к безопасности, жизни и здоровью окружающих», — прокомментировал ситуацию Олег Николаев. Он взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении участников инцидента за применение насилия в отношении представителя власти.
По данным МВД по Чувашской Республике, за период с 1 мая сотрудниками ГИБДД было выявлено 49 нетрезвых водителей, 19 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 21 человек управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав или никогда их не получавшим.
5.05.2020
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