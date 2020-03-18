18 марта в Москве состоялась рабочая встреча врио Главы Чувашии Олега Николаева с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хаутов, заместители Министра Максим Увайдов и Елена Фастова, а также заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов и заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмарев.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса региона и наращивание его экспортного потенциала. По итогам 2019 года Чувашия перевыполнила план по экспорту АПК почти на 10%. Республика успешно поставляет на внешние рынки мучные, шоколадные и сахаристые кондитерские изделия, а также семена льна.

Стороны обсудили возможность увеличения лимитов на субсидирование льготного кредитования, т.к. льготное кредитование по-прежнему остается одной из главных мер поддержки АПК.

Одна из тем встречи — перераспределение средств, предназначенных для возмещения затрат на известкование кислых почв.

Был рассмотрен также вопрос о присвоении ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» статуса аграрного университета. Учреждение является одним из опорных сельскохозяйственных вузов, успешно проводит работу по подготовке высококвалифицированных кадров и научному обеспечению АПК региона. Переименование академии позволит расширить возможности образовательного процесса, повысить конкурентоспособность вуза и улучшит имидж аграрного образования в ПФО, а также на международном уровне.

Кроме того, Дмитрий Патрушев и Олег Николаев затронули тему создания на территории Чувашской Республики филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», что позволит снизить расходы на проведение лабораторных исследований, оказывать услуги по сертификации широкого перечня продукции и семян сельхозрастений. Данный вопрос уже рассмотрен и одобрен Россельхознадзором. В настоящее время изучаются и прорабатываются различные аспекты его практической реализации.

18.03.2020

www.tavanen.ru