View this post on Instagram

По инициативе активистов волонтерских движений Чувашии принял участие в республиканской эстафете Победы. Читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня», мы пронесли по всем городам и районам Георгиевскую ленточку. Отрадно, что наша молодежь чтит память о тех, кто отдавал свои силы и жизнь, защищая Родину. Сегодня они следуют примеру ветеранов и, не считаясь с трудностями, поддерживают тех, кто нуждается в помощи. #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар