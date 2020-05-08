Николаев принял участие в республиканской эстафете Победы

8 мая, 2020 - 75 лет Победы в ВОВ, Актуально - нет комментариев

По инициативе активистов волонтерских движений Чувашии врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в республиканской эстафете Победы. «Читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня», мы пронесли по всем городам и районам Георгиевскую ленточку.
Отрадно, что наша молодежь чтит память о тех, кто отдавал свои силы и жизнь, защищая Родину. Сегодня они следуют примеру ветеранов и, не считаясь с трудностями, поддерживают тех, кто нуждается в помощи»,- сказал Олег Николаев. 

 

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По инициативе активистов волонтерских движений Чувашии принял участие в республиканской эстафете Победы. Читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня», мы пронесли по всем городам и районам Георгиевскую ленточку. Отрадно, что наша молодежь чтит память о тех, кто отдавал свои силы и жизнь, защищая Родину. Сегодня они следуют примеру ветеранов и, не считаясь с трудностями, поддерживают тех, кто нуждается в помощи. #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар

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8.05.2020

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