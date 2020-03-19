19 марта 2020 г. врио Главы Чувашии Олег Николаев провел внеплановую рабочую встречу с руководителем Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии Надеждой Луговской и и.о. министра здравоохранения Чувашии Владимиром Степановым.

Надежда Луговская сообщила, что 19 марта в Чувашии официально зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Мужчина прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву и далее в Чебоксары. Медики провели госпитализацию пациента при соблюдении всех протоколов. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике была проведена работа с «контактными» лицами, они сейчас на изоляции, их анализы на COVID-19 отрицательны.

«Кроме «контактных» близких у больного были контакты по самолету. Он находился на двух бортах. Данные пассажиров у нас есть. Будет проводиться такая же работа: изоляция, исследования, в случае необходимости лечение. Хотелось бы добавить, что в республике проводится системная работа по выявлению лиц, которые пребывали в иностранных государствах. В течение 14 дней после прибытия они находятся под медицинским наблюдением, изолируются и обследуются лабораторно на новый коронавирус», — отметила Надежда Луговская .

«Ситуация меняется уже даже не ежечасно, а ежеминутно. Я так понимаю, что все меры были приняты в соответствии регламентом. Но сам факт того, что был выявлен первый случай инфицирования на территории Чувашской Республики, перед нами ставит новые задачи. Нам очень важно сейчас сделать все, чтобы не допустить дальнейшее распространение этой инфекции», — подчеркнул Олег Николаев

Отметим, граждане, прибывшие в республику из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов, должны заявить о себе медицинским организациям. Если дома есть престарелые или лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы или эндокринной системы (например, сахарный диабет) необходимо изолироваться от них, при необходимости проходить карантин в обсерваторе.

На данный момент обсерватор оборудован в инфекционном корпусе Чебоксарской районной больницы. Прорабатывается вопрос о дополнительном открытии таких временных учреждений.

Напоминаем, получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.

Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

19.03.2020

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